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Ирландия внесла Грузию в список безопасных стран


30.04.2018   18:37
Ирландия включила Грузию в категорию безопасных государств. Как заявляют в министерстве иностранных дел, в Дублине приняли соответствующее решение и в отношении других стран Восточной Европы. Теперь ирландские власти смогут рассматривать заявки иностранцев о предоставлении убежища в ускоренном режиме.

«Это решение вновь подтверждает, что западные партнеры признают соблюдение фундаментальных прав человека в Грузии, достигнутое благодаря демократическим реформам», – говорится в заявлении МИД.

Ирландия – уже девятая страна Шенгенской зоны, которая внесла Грузию в список безопасных государств. Ранее такое решение приняли Австрия, Бельгия, Болгария, Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды и Франция. Сообщалось также о намерении властей Германии признать Грузию безопасной.

Напомним также, что официальный Тбилиси неоднократно выступал в поддержку включения Грузии в список «безопасных стран». Эта мера может обезопасить безвизовый режим, который оказался под угрозой из-за резкого увеличения числа соискателей убежища из Грузии.






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