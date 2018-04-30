Маргвелашвили: Грузия желает углубить успешный путь на вступление в НАТО

30.04.2018 18:52 Мы хотим еще больше углубить успешный путь, который мы имеем, для вступления в североатлантический альянс - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе выступления на форуме народной дипломатии НАТО-Грузии.



Президент Грузии выразил надежду, что самоотверженность Грузии и твердый выбор, сделанный страной, будет надлежащим образом отражен. В то же время, по словам президента, такие организованные встречи, на котором участвующие стороны планируют будущие шаги, являются правильным ответом против пропагандистской войны.



"Мы находимся в весьма плохом положении, поскольку идет сложное геополитическое противостояние с многих точек зрения, и что главное, пропагандистское противостояние с альянсом и теми ценностями, которые объединяют каждого из нас.



Почему так сильно хотят грузины вступить в НАТО, и чем они так успешны на этом пути? Прежде всего, поскольку мы объединяемся с теми ценностями, какими объединены страны НАТО - свобода человека, демократия.



В то же время, НАТО самый успешный военный альянс. НАТО смог, и без борьбы и жертв закончил самое большое противостояние в истории человечества - холодную войну. Однако сегодня следует осмыслить сложную обстановку, в которой мы находимся - перед новой фазой попытки инициирования холодной войны. Именно эту политику декларировала Россия, и эта политика особенно тревожная для нас.



Мы приветствуем политику, которая существует в НАТО в противовес этой политики.



Мы хотим еще больше углубить успешный путь, который есть у нас для членства НАТО. Надеемся, что самоотверженность Грузии и твердый выбор, который мы сделали, будет соответствующе отражен.



Такие организованные собрания, на котором мы планируем шаги, действительно являются правильным ответом против пропагандистской войны"- заявил президент Грузии.

















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