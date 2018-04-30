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Народный защитник Грузии предлагает создать парламентскую комиссию по «делу Мухтарлы»


30.04.2018   18:55
Аппарат Народного защитника Грузии рекомендует парламенту создать специальную комиссию, которая займется расследованием обстоятельств похищения из центра Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Сегодня, 30 апреля, выступая на заседании комитета по правам человека и гражданской интеграции, омбудсмен Нино Ломджария отметила, что дело Афгана Мухтарлы отличается широким резонансом и напрямую связано с репутацией государства. По ее словам, почти целый год следствие не может ответить на вопросы, которые имеются у правозащитников: при каких обстоятельствах был похищен оппозиционный журналист и как он оказался на территории Азербайджана, какие структуры могли участвовать в этой «операции» с грузинской стороны, а также является ли правдой то, что по этому поводу заявляет сам Мухтарлы.






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