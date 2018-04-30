ЕС не обсуждает приостановку безвизового режима - МИД Грузии

30.04.2018 19:04 На данном этапе вопрос приостановки безвизового режима между Евросоюзом и Грузией не стоит на повестке дня ЕС. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Вахтанг Махароблишвили, слова которого приводит агентство IPN.



По словам замглавы МИД, Тбилиси активно сотрудничает как с Брюсселем и его соответствующими агентствами, так и с отдельными государствами-членами Содружества.



Дипломат рассказал о мерах, призванных исправить ситуацию с ростом запросов о предоставлении убежища. Это, кроме прочего, встречи с представителями Евросоюза и стран ЕС. Особое внимание замминистра уделил Германии – стране, где особенно остро стоит вопрос о грузинских мигрантах. Махароблишвили, в частности, напомнил о февральском визите в ФРГ замминистра внутренних дел Нино Джавахадзе. Позже Тбилиси посетила немецкая делегация. А в конце мая в Германию с визитом намерен отправиться министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.















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