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Антизападная пропаганда и дезинформация является вызовом не только для Грузии - Джанелидзе


30.04.2018   19:09
Антизападная пропаганда и дезинформация является вызовом не только для Грузии, но и НАТО и стран партнеров Евросоюза - заявил вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе на форуме народной дипломатии НАТО-Грузии.

По его словам, идет открытая, а также скрытая антизападная пропаганда, и компания против НАТО, преследующая целью внедрение в обществе определенного недоверия и нигилизма.

"Согласно исследованиям, большинство населения поддерживает вступление Грузии в НАТО, и параллельно идет открытая, а также скрытая антизападная пропаганда и кампания против НАТО, преследующая целью внедрение некоторого недоверия и нигилизма в обществе. Авторы этой кампании хорошо понимают, что с одной стороны НАТО, и с другой стороны Грузия обязательно выполнят взятые обязательства, и Грузия станет членом НАТО. Поэтому максимально стараются помешать этому необратимому процессу.

Антизападная пропаганда и дезинформация является вызовом не только для Грузии, но и НАТО и стран партнеров Евросоюза. Сложившаяся ситуация, и избранный нашей страной западный путь требует большего усилия, чтобы Грузия достойно справилась с вызовами, и нашла возможности для стабильного развития. Именно поэтому весьма важно, чтобы население было полностью информировано о НАТО, Евросоюзе, и благе, которое повлечет для Грузии вступление в эти организации"- заявил Михаил Джанелидзе.

В то же время по его словам, сегодняшнее мероприятие служит именно этой цели.







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