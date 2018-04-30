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Украина и Грузия готовят широкомасштабный проект сотрудничества в культуре на 2019-2023 гг
30.04.2018 19:18
Министр культуры Украины Евгений Нищук провел встречу с заместителем министра культуры и спорта Грузии Леваном Харатишвили. Во время встречи стороны обсудили будущие планы сотрудничества в области культуры между двумя странами.
Сейчас в Тбилиси продолжается четвертый ежегодный фестиваль украинского кино «Украина в фокусе», программа которого представляет современное украинское кино.
«Для нас очень важно проведение этого мероприятия, и мы благодарны за такую активное и плодотворное сотрудничество. Это событие радостное и действительно очень важна для нас, ведь наш народ очень много связывает с украинской культурой. Даже выступая вместе с украинскими артистами за рубежом мы чувствуем, что мы одна семья. Мы всегда выступаем единой командой», - сказал Харатишвили.
Стороны также обсудили вопросы подготовки широкомасштабного проекта о сотрудничестве между Украиной и Грузией на 2019-2023 годы, а также уделили внимание развитию ко-продукции в сфере кинематографии.
«Мы хотим уделить особое внимание сотрудничеству в сфере кинематографии, ведь это хороший рынок для обеих стран. У наших народов много общего в части культуры и традиций, мы объединены общей историей и все это может стать основой творчества, в частности создание кино. В этом году Правительство нашего государства значительно увеличил финансирование кинематографии, мы начинаем активную работу в части развития телепространства и наполнение его качественным и интересным продуктом. Я убежден, наше сотрудничество имеет большие перспективы», - сказал Нищук.
Стороны также обсудили направления сотрудничества в части охраны и сохранения объектов культурного наследия и совместного использования европейских инициатив на международном уровне.
«Нам очень важно идти вместе в нашей истории, наших отношениях и культурных процессах, реализуя которые мы будем полезны друг другу. Сейчас это касается объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированных территориях, подобные проблемные вопросы знакомые и вашей стране. Взаимная поддержка на международном уровне позволит эффективно их решать», - добавил Нищук.
По результатам встречи стороны договорились активизировать работу над подготовкой соглашения о сотрудничестве и оказывать всестороннюю поддержку при реализации культурных проектов между странами.
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