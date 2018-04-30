Объединение оппозиции будет значительным ударом для власти - Шарашенидзе

30.04.2018 20:13 Торнике Шарашенидзе комментирует политическую часть результатов исследования NDI. В беседе с "Ньюпост" эксперт говорит, что задача власти, чтобы люди "оставались в полу спящем состоянии", и на этом фоне постарается выиграть выборы с использованием административного ресурса.



"Власть постарается, чтобы население оставалось в полу спящем положении, в том положении, что все равно нет смысла, лучше эта власть, пусть остается нынешнее правительство. Власть устраивает, чтобы на выборы пришли как можно меньше людей, и реально выиграть выборы административным ресурсом. Оппозиция должна постараться активизироваться, разбудить население путем выборов, и так сказать, породить надежду, что можно их сменить, и улучшение возможно"- заявил эксперт.



В связи с тем, насколько важно объединение оппозиции исходя из существующей реальности, эксперт считает, что объединение оппозиционного спектра является единственным выходом, что значительно ударит по правящей силе.



"Власть может опять выиграть президентские выборы. Но если оппозиция объединится к президентским выборам, вокруг одной идеи объединятся абсолютно все, та же парламентская оппозиция, как минимум, можно власти нанести такой удар, что в населении возникнет убеждение, что есть смысл пойти на выборы, по меньшей мере, на этих выборах может это произойти"- заявил Торнике Шарашенидзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

