США взяли на прицел 44 млрд долларов теневых резервов России

30.04.2018 21:14 Новый раунд санкций США, отрезавший от мирового рынка "Русал" Олега Дерипаски и поставивший предприятие с 60 тысячами сотрудников на грань дефолта, заставляет рынок гадать, кто будет следующим.



Как сообщает Bloomberg, среди инвесторов растут опасения, что новой мишенью санкций может стать "Сургутнефтегаз" - четвертая по объемам добычи нефтяная компания России, истинные собственники которой остаются тайной за семью печатями уже более 10 лет.

Генеральный директор "Сургутнефтегаза" - 66-летний Владимир Богданов, возглавивший предприятие еще в середине 1980х, а в 1990х организовавший выкуп его акций у государства через залоговый аукцион - с 6 апреля был включен в "черный список" американского Минфина.



Санкции персонально к Богданову аналогичны тем, что были введены в отношении Дерипаски и Виктора Вексельберга, и на рынке растет страх, что сценарий "Русала" и "Реновы" - ключевых активов двух миллиардеров - повторится и для "Сургутнефтегаза".

В результате под ударом окажется колоссальный объем наличных средств, накопленных компанией, указывает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.



Не имея долга и не инвестируя в приобретения, "Сургутнефтегаз" годами аккуратно складирует валюту на банковских счетах. Согласно отчету по МСФО, на конец 2017 года его "денежная подушка" достигла 44 млрд долларов, что сопоставимо с золотовалютными резервами таких стран, как Румыния (40млрд) или ЮАР (47 млрд), и вдвое больше ЗВР Австрии или Бельгии (по 23 млрд долларов).



На конец 2016 года более 90% этих средств хранилось в долларах США, в отчете 2017 года структуру вложений компания засекретила.



В тайне остаются и банки, которые держат депозиты "Сургута". На конец 2012-го 40% средств было размещено в Сбербанке, а остаток - в ВТБ, Газпромбанке и российской дочке итальянского Unicredit. Но с тех пор - уже 5 лет - "Сургутнефтегаз" не публикует информацию о своих контрагентах.



В случае санкций по сценарию "Русала" российские банки, вероятно, продолжат держать депозиты "Сургута", но продление их срока, равно как пополнение счетов, скорее всего, станет проблемой, говорит Панич.



"Самый интересный в текущей ситуации вопрос: могут ли зарубежные активы российского корпоративного сектора быть просто заморожены?" - отмечает начальник аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.



По сути непрозрачный "Сургутнефтегаз" работает как "копилка валюты", указывал в интервью Die Welt в 2014 году тогдашний начальник аналитического департамента УК "Русский стандарт" Сергей Суверов. Но для кого компания копит эти деньги, остается загадкой, ответ на которую, вероятно, знают только в Кремле.



"Богданов в курсе, что не может лично принимать решения о трате этих денег", - сказал Bloomberg Александр Рязанов, экс-зампред "Газпрома", знающий Богданова больше 20 лет.

Согласно отчетности и данным базы "Спарк-Интерфакс", владельцами компании являются более 20 инвесторов, каждому из которых принадлежит не более 5%, что дает "Сургутнефтегазу" право не называть их.















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