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Заза Сопромадзе ушел с должности заместителя министра здравоохранения


01.05.2018   12:06
Заза Сопромадзе ушел с должности заместителя министра труда, здравоохранения и социальной защиты. Согласно информации Минздрава, Сопромадзе покинул должность по собственному желанию.

На данной позиции Зазу Сопромадзе сменил Михаил Дундуа. Он в то же время будет руководить Агентством социальной услуги. Михаил Дундуа до того был исполнительным директором Центра анализа и прогнозирования ТГУ.

К информации, у министра здравоохранения еще один новый заместитель. Должность первого заместителя министра займет профессор Заза Бохуа, который до того был директором Института последипломного медицинского образования и беспрерывного профессионального развития Тбилисского государственного медицинского университета.

Новые заместители, Заза Бохуа и Михаил Дундуа с сегодняшнего дня исполняют полномочия.







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