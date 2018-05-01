Для НАТО существует одна неделимая Грузия - Таджан Илдем

01.05.2018 12:32



По его словам, для НАТО существует одна неделимая Грузия.



"Вопрос территорий в данном аспекте не стоит. Мы призываем Российскую Федерацию отозвать признание этих территорий и прекратить шаги, направленные на превращение линий разграничения в государственные границы. Так что для нас вопрос территорий не стоит. Посыл прост и понятен - мы признаем территориальную целостность и суверенитет Грузии".



Говоря о распространенном мнении, что Кремль может начать военные действия против Альянса в случае вступления Грузии в НАТО, Таджан Илдем отметил, что "Россия не должна этого делать, потому что это решение каждой страны в отдельности какие меры безопасности выбирать".



"Я работал в ОБСЕ и Хельсинкский Заключительный акт – один из очень важных инструментов. В этом документе и также в основополагающем акте Россия — НАТО говорится об этом. Что это право каждой страны, выбирать по собственной воле, куда вступать, частью какого альянса быть и какие меры безопасности предпринимать. Третьи стороны не должны участвовать или влиять на этот выбор в одну или другую сторону", - заявляет посол.



Таджан Илдем считает, что в контексте вступления стран в НАТО не следует уделять большое внимание отношениям с Россией, так как речь идет о конкретной стране - готова ли она соответствовать критериям и готова ли она присоединиться к Альянсу.



"Дискуссии должны быть сосредоточены на параметрах вступления, а не на чем-то другом. Мы продолжаем говорить, что если страны с такими стремлениями соответствуют необходимым критериям и могут вносить свой вклад в безопасность НАТО, они должны получить свой шанс вступить в НАТО. Это прописано в десятой статье вашингтонского соглашения", - заявил Таджан Илдем.







Члены НАТО придают большое значение суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ и вопрос оккупированных территорий в данном аспекте не стоит. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО посол Таджан Илдем в интервью спецпроекту « Пограничная ZONA » грузинского телеканала STV.По его словам, для НАТО существует одна неделимая Грузия."Вопрос территорий в данном аспекте не стоит. Мы призываем Российскую Федерацию отозвать признание этих территорий и прекратить шаги, направленные на превращение линий разграничения в государственные границы. Так что для нас вопрос территорий не стоит. Посыл прост и понятен - мы признаем территориальную целостность и суверенитет Грузии".Говоря о распространенном мнении, что Кремль может начать военные действия против Альянса в случае вступления Грузии в НАТО, Таджан Илдем отметил, что "Россия не должна этого делать, потому что это решение каждой страны в отдельности какие меры безопасности выбирать"."Я работал в ОБСЕ и Хельсинкский Заключительный акт – один из очень важных инструментов. В этом документе и также в основополагающем акте Россия — НАТО говорится об этом. Что это право каждой страны, выбирать по собственной воле, куда вступать, частью какого альянса быть и какие меры безопасности предпринимать. Третьи стороны не должны участвовать или влиять на этот выбор в одну или другую сторону", - заявляет посол.Таджан Илдем считает, что в контексте вступления стран в НАТО не следует уделять большое внимание отношениям с Россией, так как речь идет о конкретной стране - готова ли она соответствовать критериям и готова ли она присоединиться к Альянсу."Дискуссии должны быть сосредоточены на параметрах вступления, а не на чем-то другом. Мы продолжаем говорить, что если страны с такими стремлениями соответствуют необходимым критериям и могут вносить свой вклад в безопасность НАТО, они должны получить свой шанс вступить в НАТО. Это прописано в десятой статье вашингтонского соглашения", - заявил Таджан Илдем.











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