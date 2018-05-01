Эрдоган отметил братьев Арвеладзе в ходе официального визита в Узбекистан

01.05.2018 12:57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Узбекистане. Сегодня он встретился с бизнесменами, политиками и представителями различных сфер в Ташкенте, президентом страны Шавкатом Мирзиёевом.



Интересно, что среди гостей были главный тренер Ташкентского «Пахтакора» Шота Арвеладзе и его близнец, спортивный директор этой же команды Арчил Арвеладзе, которые в течение многих лет играли в турецком «Трабзонспор» и являются легендами клуба. От президента Турции их ждал сюрприз.



«Мы собираемся осуществить много хороших инвестиций в Узбекистане, что касается многих областей. Это будет не только экономическое направление, но и инвестиции в образование и культуру. В то же время, здесь есть Шота и Арчил, которые много лет работали в Турции, и теперь они тренируют команду в Узбекистане. Это замечательная комбинация», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.



Информацию о встрече на официальной странице в «Фейсбук» распространил Шота Арвелдзе.



«На встрече были я и Ачи. Неожиданно, во время речи о развитии экономики и отношений между странами, Эрдоган начал говорить про меня и Ачи, потом попросил нас подняться на сцену. Хочу поблагодарить президента Турции, который всегда отличался добродушным отношением. Также президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за теплый прием. Для нас честь встретиться с ними на таком масштабной форуме, за что мы еще раз благодарим обеих стороны», — пишет Шота Арвеладзе.















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