Квирикашвили: К сожалению, партия «Грузинская места» не смогла сформироваться как институция

01.05.2018 13:05 Для партии «Грузинской мечты» очень хорошо, что Бидзина Иванишвили станет ее председателем, — об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил журналистам.



По его словам, к сожалению, партия не смогла сформироваться как институция «Грузинская мечта», не смогла подготовиться к долгосрочной перспективе и очень хорошо, что партия укрепится.



Что касается политсовета, запланированного на сегодня, как отметил премьер-министр, на заседании обсудят вопросы партийной деятельности. По его словам, он и сам будет присутствовать на заседании политсовета.



«Для партии очень хорошо, что Бидзина Иванишвили становится председателем. Это будет способствовать укреплению партии и уже от выборов до выборов, в целом, будет более активно работать в течение этого цикла. Это будет способствовать развитию демократии в стране. Это особенно важно, так как к 2024 году мы должны подготовится с уже развитой системой партий, инфраструктурой, что является очень важным для перехода на парламентскую республику», — заявил Георгий Квирикашвили.















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