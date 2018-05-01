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Давид Саганелидзе покидает политсовет «Грузинской мечты»


01.05.2018   16:09
Политсовет «Грузинской мечты» покидает председатель «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе. Как заявил Саганелидзе журналистам до начала политсовета партии, исходя из его позиции, последние два с половиной года он и не принимал участия в принятии политических решений.

«Конкретно не решено, сколько членов будет в новом составе политсовета. Будет правильно произвести обновление. В политике нужны и новые лица. У меня имеется своя позиция, больше 2 лет, фактически, я не в политике… Я руковожу крупнейшим финансовым институтом страны и считаю, что руководитель финансового института должен быть аполитичен. Поэтому я сам сегодня сделаю это заявление, что лучше мне не быть членом политсовета», - заявил Саганелидзе.

В новом составе политсовета «Грузинской мечты», предположительно, не будет депутата Темура Чкуасели.






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