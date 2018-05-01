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Квирикашвили остается в политсовете «Грузинской мечты»
01.05.2018 16:11
Действующий председатель «Грузинской мечты» Георгий Квирикашвили остается в составе политсовета.
«Да, разумеется, да», - так ответил премьер-министр Грузии на вопрос журналистов в связи с его пребыванием в составе политсовета партии.
По словам Георгия Квирикашвили, на сегодняшнем политсовете наряду с составом будут обсуждаться перспективы будущего усиления партии.
«Я уже сделал комментарий и для партии очень хорошо, что Бидзина Иванишвили становится председателем. Это будет способствовать усилению партии», - заявил Квирикашвили.
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