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Каладзе назвал новых членов политсовета партии «Грузинская мечта»


01.05.2018   17:06
Мэр Тбилиси Каха Каладзе огласил новый состав «Грузинской мечты», по завершению заседания политсовета правящей партии.

По словам Каладзе, политсовет будет состоять из 15 человек.

«В новом составе политсовета «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» будут представлены следующие кандидаты: Основатель партии Бидзина Иванишвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, вице-спикер Тамар Чугошвили, вице-спикер Георгий Вольски, заместитель председателя Илья Накашидзе, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, председатель фракции «Грузинская мечта» в парламенте Мамука Мдинарадзе, члены парламента - Димитрий Самхарадзе, Бидзина Гегидзе, Ираклий Трипольский, члены правительства - Майя Цкитишвили и Созар Субари, Давид Саганелидзе и я , мэр столицы Каха Каладзе.

Съезд партии будет проведен в ближайшее время, и мы уверены, что делегаты съезда единогласно поддерживат эти важные перемены», - сказал Каладзе.

По словам Каладзе, политсовет «Грузинской мечты» принял единогласное решение о представлении Бидзины Иванишвили на пост председателя партии.

Пятый по счету съезд «Грузинской мечты — Демократической Грузии» пройдет 11 мая.






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