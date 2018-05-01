Каладзе назвал новых членов политсовета партии «Грузинская мечта»

01.05.2018 17:06 Мэр Тбилиси Каха Каладзе огласил новый состав «Грузинской мечты», по завершению заседания политсовета правящей партии.



По словам Каладзе, политсовет будет состоять из 15 человек.



«В новом составе политсовета «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» будут представлены следующие кандидаты: Основатель партии Бидзина Иванишвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, вице-спикер Тамар Чугошвили, вице-спикер Георгий Вольски, заместитель председателя Илья Накашидзе, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, председатель фракции «Грузинская мечта» в парламенте Мамука Мдинарадзе, члены парламента - Димитрий Самхарадзе, Бидзина Гегидзе, Ираклий Трипольский, члены правительства - Майя Цкитишвили и Созар Субари, Давид Саганелидзе и я , мэр столицы Каха Каладзе.



Съезд партии будет проведен в ближайшее время, и мы уверены, что делегаты съезда единогласно поддерживат эти важные перемены», - сказал Каладзе.



По словам Каладзе, политсовет «Грузинской мечты» принял единогласное решение о представлении Бидзины Иванишвили на пост председателя партии.



Пятый по счету съезд «Грузинской мечты — Демократической Грузии» пройдет 11 мая.















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