Программа развития ООН приветствует задействование в Грузии антитабачного закона

01.05.2018 18:24 За последние годы в Грузии почти вдвое увеличилось количество курящих женщин,- сообщает Программа развития ООН (UNDP Georgia).



ООН поддерживает внедрение антитабачной политики в Грузии и указывает на важность ее осуществления на фоне увеличевшегося количества курильщиков.



С 1 мая в Грузии вступили в силу поправки, запрещающее курение в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении. Исключение составят открытые веранды или террасы баров и ресторанов. Запрещается и реклама табачных изделий.



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«Группа агентств ООН приветствует внедрение этой важной регуляции, принятой парламентом Грузии год назад. Включенные в процесс все стороны заинтересованы, чтобы закон был внедрен и сегодняшние и будущие поколения были защищены от катастрофических результатов, вызванных потреблением табака», — говорится в сообщении UNDP Georgia.



В ООН отмечают, что в Грузии 57% мужчин являются курильщиками – это один из самых высоких показателей в мире. Более того, больше 40% населения, среди них дети и беременные женщины, подвергаются влиянию табачного дыма.



«У детей есть абсолютное право быть защищенными от воздействия табачного дыма…В Грузии тысячи курильщиков и люди, которые находятся в их окружении, страдают от множества заболеваний, среди них сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких и рак», — говорится в сообщении.



Каждый год в Грузии из-за последствий, вызванных курением, умирает около 11 тысяч человек, среди них две тысячи являются пассивными курильщиками.



«Тревожные показатели ясно указывают на необходимость мощных и неотложных действий в этой сфере. Внедрение данного законодательства является важным шагом вперед в плане спасения жизни тысяч граждан Грузии и усиления экономики», — уверены в ООН.



Антитабачный закон пользуется поддержкой среди населения Грузии. В частности, более 79% выступают против курения в общественных местах, а больше 90% поддерживает запрет рекламы табачных изделий.



В 2017 году Программа развитие ООН и Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) провели исследование. Был высчитан экономический ущерб, нанесенный стране потреблением табака, а также результаты противотабачных мероприятий в Грузии. Из-за потребления табака страна ежегодно теряет сумму в размере 824 миллионов лари, что составляет 2.43% ВВП.



Это же исследование показало, что в Грузии проведение четырех основных противотабачных мероприятий – запрет курения в общественных местах, запрет рекламирования табачных изделий, нанесение этикеток с эффективным предупреждающим дизайном на сигаретных упаковках и повышение цены — в ближайшие 15 лет сберегут 3.6 млрд лари и спасут жизни более 53 тысяч человек.



«ООН в Грузии вновь подтверждает, что твердо продолжает поддерживать государственные структуры в Грузии для усиления контроля табака, окончательной целью которой является дать возможность населению страны добиться высшего стандарта здоровья», — подчеркивают в ООН.



"Новости-Грузия"











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