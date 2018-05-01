|
Программа развития ООН приветствует задействование в Грузии антитабачного закона
01.05.2018 18:24
За последние годы в Грузии почти вдвое увеличилось количество курящих женщин,- сообщает Программа развития ООН (UNDP Georgia).
ООН поддерживает внедрение антитабачной политики в Грузии и указывает на важность ее осуществления на фоне увеличевшегося количества курильщиков.
С 1 мая в Грузии вступили в силу поправки, запрещающее курение в общественных местах — в барах, ресторанах, гостиницах, кафе и любом другом помещении. Исключение составят открытые веранды или террасы баров и ресторанов. Запрещается и реклама табачных изделий.
Читайте также наш материал Закон «О табачном контроле» — что изменится в Грузии с 1 мая?
«Группа агентств ООН приветствует внедрение этой важной регуляции, принятой парламентом Грузии год назад. Включенные в процесс все стороны заинтересованы, чтобы закон был внедрен и сегодняшние и будущие поколения были защищены от катастрофических результатов, вызванных потреблением табака», — говорится в сообщении UNDP Georgia.
В ООН отмечают, что в Грузии 57% мужчин являются курильщиками – это один из самых высоких показателей в мире. Более того, больше 40% населения, среди них дети и беременные женщины, подвергаются влиянию табачного дыма.
«У детей есть абсолютное право быть защищенными от воздействия табачного дыма…В Грузии тысячи курильщиков и люди, которые находятся в их окружении, страдают от множества заболеваний, среди них сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких и рак», — говорится в сообщении.
Каждый год в Грузии из-за последствий, вызванных курением, умирает около 11 тысяч человек, среди них две тысячи являются пассивными курильщиками.
«Тревожные показатели ясно указывают на необходимость мощных и неотложных действий в этой сфере. Внедрение данного законодательства является важным шагом вперед в плане спасения жизни тысяч граждан Грузии и усиления экономики», — уверены в ООН.
Антитабачный закон пользуется поддержкой среди населения Грузии. В частности, более 79% выступают против курения в общественных местах, а больше 90% поддерживает запрет рекламы табачных изделий.
В 2017 году Программа развитие ООН и Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) провели исследование. Был высчитан экономический ущерб, нанесенный стране потреблением табака, а также результаты противотабачных мероприятий в Грузии. Из-за потребления табака страна ежегодно теряет сумму в размере 824 миллионов лари, что составляет 2.43% ВВП.
Это же исследование показало, что в Грузии проведение четырех основных противотабачных мероприятий – запрет курения в общественных местах, запрет рекламирования табачных изделий, нанесение этикеток с эффективным предупреждающим дизайном на сигаретных упаковках и повышение цены — в ближайшие 15 лет сберегут 3.6 млрд лари и спасут жизни более 53 тысяч человек.
«ООН в Грузии вновь подтверждает, что твердо продолжает поддерживать государственные структуры в Грузии для усиления контроля табака, окончательной целью которой является дать возможность населению страны добиться высшего стандарта здоровья», — подчеркивают в ООН.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна