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Армяно-грузинские отношения следует защитить от геополитического влияния - Пашинян
01.05.2018 18:48
Обсуждение вопроса избрания кандидата в премьер-министры в законодательном органе Армении проходит в режиме вопрос-ответ с кандидатом в премьеры Николом Пашиняном.
Депутат парламента Ширак Торосян задал Николу Пашиняну вопрос о Грузии.
«В течение лет правления Саакашвили, грузино-армянские отношения носили лишь формальный характер, Саакашвили ставил на первое место геополитическую ориентацию и поместил Грузию под экономическое и политическое влияние турецко-азербайджанского тандема. Однако, новые власти пытаются поставить на первое место общие интересы Грузии и Армении в регионе, которые создают непредвзятую и эффективную возможность для диалога. Ваше мнение в связи с этим вопросом», — обратился Ширак Торосян к кандидату в премьеры.
Никол Пашинян заявил, что уважение двухсторонней национальной идентичности может стать тем краеугольным камнем, по которому должна укрепляться и развиваться армяно-грузинская дружба.
«Я считаю, что мы должны максимально стараться защитить армяно-грузинские отношения от геополитического влияния, так как часто проблемы и напряжение появились не из-за того, что процесс наших отношений был напряженным, а потому, что некоторые вопросы рассматривались не в армяно-грузинском разрезе, но и в контексте других отношений.
Нельзя, чтобы армяно-грузинские отношения были основаны на не армяно-грузинской плоскости. Я рад, что сегодня в Грузии и Армении существует среда управления этими рисками. Считаю, что уважение двухсторонней национальной идентичности может стать тем краеугольным камнем, по которому должна укрепляться и развиваться армяно-грузинская дружба», — заявил Никол Пашинян.
Единственный кандидат на пост премьера Армении – лидер армянской оппозиции Никол Пашинян. Параллельно, на улицах Еревана проходит массовая акция протеста.
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