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Площадь Роз в Тбилиси могут переименовать в площадь Первой демократической Республики


01.05.2018   18:50
Сакребуло Тбилиси выступает с новой инициативой, согласно которой Площадь Роз могут переименовать в площадь Первой Демократической Республики.

«Сакребуло Тбилисского муниципалитета, в связи с инициативой 100-летнего юбилея провозглашения Первой Республики, выступает с инициативой, чтобы Площадь Ро» называлась площадью Первой Демократической Республики Грузии.

День восстановления независимости Грузии, 26 мая и 100-летний юбилей с провозглашения Первой Демократической Республики является важнейшей датой для нашей страны и каждого гражданина Грузии.

Именно поэтому, инициатива сакребуло Тбилиси – чтобы одну из главных площадей столицы назвали именем Первой Демократической Республики», — заявляют в сакребуло Тбилиси.

В сакребуло поясняют, что данную инициативу рассмотрят на заседании комиссии по наименованию и символике 2 мая. Кроме того, члены комиссии рассмотрят вопрос присвоение ряду улиц общественных деятелей, подписавших Декларацию независимости Грузии.






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