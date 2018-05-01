Площадь Роз в Тбилиси могут переименовать в площадь Первой демократической Республики

01.05.2018 18:50 Сакребуло Тбилиси выступает с новой инициативой, согласно которой Площадь Роз могут переименовать в площадь Первой Демократической Республики.



«Сакребуло Тбилисского муниципалитета, в связи с инициативой 100-летнего юбилея провозглашения Первой Республики, выступает с инициативой, чтобы Площадь Ро» называлась площадью Первой Демократической Республики Грузии.



День восстановления независимости Грузии, 26 мая и 100-летний юбилей с провозглашения Первой Демократической Республики является важнейшей датой для нашей страны и каждого гражданина Грузии.



Именно поэтому, инициатива сакребуло Тбилиси – чтобы одну из главных площадей столицы назвали именем Первой Демократической Республики», — заявляют в сакребуло Тбилиси.



В сакребуло поясняют, что данную инициативу рассмотрят на заседании комиссии по наименованию и символике 2 мая. Кроме того, члены комиссии рассмотрят вопрос присвоение ряду улиц общественных деятелей, подписавших Декларацию независимости Грузии.















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