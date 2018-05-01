Премьер-министр и глава МВД открыли Центр единого обслуживания патрульной полиции

01.05.2018 18:57 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария открыли Центр единого обслуживания патрульной полиции в здании министерства (Ноэ Рамишвили N38) в Тбилиси.



Премьер-министр и министр внутренних дел осмотрели центр и стали одними из первых пользователей существующих там сервисов.



По информации министерства внутренних дел, новый центр является основным компонентом реформы в Департаменте патрульной полиции. Осуществленная в прошлом году реформа в МВД, в основном, коснулась только «фронт-офисов» патрульной полиции, а в «бек-офисах» административное делопроизводство осуществлялось вновь по старой системе, «на бумаге».



Новый Центр патрульной полиции заменил т.н. 12-ую комнату. На первом этапе, Центр единого обслуживания будет обслуживать граждан в одном пространстве.



Центр оснащен современной инфраструктурой, которая адаптирована для лиц с ограниченными возможностями, системой управления очередью визитеров, электронной подписи и информационных технологий.



Задействован и телефонный информационный центр 2 41 42 42, который обеспечит граждан необходимой информацией и оперативной подачей сервисов.



В рамках реформы, у патрульных инспекторов появятся новые наплечные камеры. На первом этапе их раздали сотрудникам в Тбилиси, а в дальнейшем камерами оснастят и экипажи в регионах. В целом, патрульных инспекторов оснастят 2280 камерами.















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