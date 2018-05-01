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Митчелл: У США будет жесткая реакция на попытки помешать реформам в Грузии


01.05.2018   20:52
В США и в Евросоюзе отмечают ведущую роль Грузии в регионе и особую роль премьер-министра страны в проведении сложных реформы. Об этом заявил советник грузинского премьера по вопросам внешних связей Тедо Джапаридзе после встречи Георгия Квирикашвили с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Помощник госсекретаря США находится в Тбилиси для участия в «Форуме народной дипломатии Грузия-НАТО». Накануне Митчелл также провел встречу с премьер-министром Грузии.

«Отношения с Грузией являются одним из тех направлений евроатлантического содружества, где позиции Америки и Евросоюза, несмотря на сложную динамику, существующую в их отношениях, совпадают — они соглашаются, что Грузия является ведущей страной, которая осуществляет реформы довольно сложного, комплексного характера, и роль премьер-министра Георгия Квирикашвили в этом процессе особая», — цитирует Джапаридзе пресс-служба правительства Грузии.

По словам Джапаридзе, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс активно следят за событиями в Грузии.

Уэсс Митчелл заявил, что отношения Грузии и Америки основаны не только на длительной, 29-летней истории, институциональном единстве и ценностях, но и на личной дружбе. Он отметил, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс активно следят за событиями в Грузии. Вице-президент Пенс считает премьер-министра Георгия Квирикашвили другом, а Грузию оценивает, как примерную страну, которая всегда должна быть в центре внимания западного мира.
Во время встречи с Квирикашвили Митчелл заверил своих грузинских партнеров, что в США последует жесткая реакция на попытки помешать процессу реформирования Грузии.

«Митчелл также сказал, что все, что будет тормозить в Грузии процесс реформ и модернизацию, встретит очень жесткое и строгое препятствие со стороны США не только на уровне заявлений, но и практических шагов», — сказал Джапаридзе.

Помощник госсекретаря США также высоко оценил четырехпунктный план реформ правительства, анонсированный грузинским премьером в 2016 году, который предусматривает реформы по содействию экономическому развитию и создание рабочих мест; реформу образования, которая будет ориентирована на экономическое развитие; развитие регионов и инфраструктуры и реформа управления, которая обеспечит эффективность госструктур и большую прозрачность.

Комментируя переговоры Квирикашвили с Митчеллом, Джапаридзе напомнил, что в феврале в Брюсселе состоялось заседание совета ассоциации Грузия-Евросоюз в Брюсселе. Стороны рассмотрели достигнутый Грузией прогресс по Соглашению об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

Также на заседании обсудили приоритеты и повестку дня соглашения до 2020 года. Грузинской делегацией руководил Квирикашвили, который провел ряд встреч на высшем уровне, в том числе и с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

«Грузия рассматривалась, как примерная страна, где волна реформ настолько динамичная, что, по мнению зарубежных политиков и экспертов, ее примеру должны следовать многие страны Восточной Европы. Было подчеркнуто, что процесс модернизации основан на демократических принципах и ценностях, реализовать которые на практике не так уж и легко в любой стране», — добавил он.

По словам Джапаридзе, несмотря на то, что повестка дня отношений США и Евросоюза довольно сложная, в отношении Грузии позиции едины — Грузия является примерной страной в формате «Восточного партнерства».

«Единогласно было признано, что Грузия для Евросоюза является ведущей страной-реформатором, внешняя и внутрення повестка дня которой переплетена друг с другом — внешнеполитический вектор, избранный страной, определяет повестку дня внутренних реформ, что основывается на западных ценностях», — сказал советник грузинского премьера.






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