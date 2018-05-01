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Парламент Армении не смог избрать премьер-министра


01.05.2018   21:22
Национальное собрание Армении сегодня не смогло избрать премьер-министром страны, единственным кандидатом был выдвинут Никол Пашинян.

За него проголосовали 45 депутатов. Для избрания премьера необходимо была поддержка 53 депутатов.

Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании парламента. Депутаты правящей Республиканской партии Армении проголосовали против кандидатуры Никола Пашиняна.






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