Элизабет Руд: Помощник госсекретаря США лично увидел результаты российской оккупации

01.05.2018 21:40 Помощник государственного секретаря США своими глазами увидел абсолютно неприемлемые результаты российской оккупации и ее эффект на население, — об этом заявила и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд, которая подвела итоги визита помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла в Грузию.



По ее словам, Митчел приехал в Тбилиси из Брюсселя, где находился вместе с новым государственным секретарем США Майком Помпео.



«Оба озвучили в Брюсселе довольно сильные заявления о членстве Грузии в НАТО и поддержке США на этом пути. У помощника госсекретаря были серьезные встречи с правительством Грузии, премьер-министром, президентом, председателем парламента и представителями различных политических партий, на которых обсуждалось очень твердое сотрудничество между США и Грузией, в том числе в направлении экономического развития, прав человека, реформ и т.д.», — заявила Руд.



По ее словам, Грузия и Соединенные Штаты Америки углубляют сотрудничество по безопасности.



«Сегодня помощник госсекретаря США Митчелл находился у разделительной линии в Одзиси и своими глазами увидел абсолютное неприемлемые результаты российской оккупации в регионе т.н. т.н. Южной Осетии, видел и тот эффект, который это нанесло населению. Он осудил случаи похищения, задержания и убийства граждан Грузии на этих территориях», — отметила и.о. посла США.



В рамках визита в Тбилиси Уэсс Митчел выступил с речью на Форуме народной дипломатии НАТО-Грузия. Помощник государственного секретаря находился сегодня в селе Одзиси вместе с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.















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