|
Саакашвили: Армения будет свободной от коррупции и успешной
01.05.2018 22:24
Экс-президент Грузии, лидер украинской партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что не знаком с лидером протестов в Армении, оппозиционером Николом Пашиняном. Об этом он написал в Facebook.
До этого депутат от правящей Республиканской партии Армении Тачат Вардапетян попросил Пашиняна прокомментировать восторженную реакцию Саакашвили и российского оппозиционного политика Алексея Навального на события в Армении. Пашинян заявил, что никогда не был знаком с Саакашвили и Навальным, пишет информагентство "Новостной фронт".
"Какие-то идиоты в армянском Национальном собрании обвинили Пашиняна в связях со мной. Я Пашиняна не знаю, а вот этим депутатам хочу ответить: у вас проблемы не с международным заговором, а с собственным народом, которому надоели ваше воровство и ваш цинизм. Армения будет свободной от коррупции и успешной!" – подчеркнул Саакашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна