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Саакашвили: Армения будет свободной от коррупции и успешной


01.05.2018   22:24
Экс-президент Грузии, лидер украинской партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что не знаком с лидером протестов в Армении, оппозиционером Николом Пашиняном. Об этом он написал в Facebook.

До этого депутат от правящей Республиканской партии Армении Тачат Вардапетян попросил Пашиняна прокомментировать восторженную реакцию Саакашвили и российского оппозиционного политика Алексея Навального на события в Армении. Пашинян заявил, что никогда не был знаком с Саакашвили и Навальным, пишет информагентство "Новостной фронт".

"Какие-то идиоты в армянском Национальном собрании обвинили Пашиняна в связях со мной. Я Пашиняна не знаю, а вот этим депутатам хочу ответить: у вас проблемы не с международным заговором, а с собственным народом, которому надоели ваше воровство и ваш цинизм. Армения будет свободной от коррупции и успешной!" – подчеркнул Саакашвили.






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