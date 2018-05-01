Шалва Нателашвили будет баллотироваться в президенты Грузии

01.05.2018 22:29 Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили намерен побороться за президентское кресло, сообщает издание On.ge. Оппозиционный политик станет кандидатом политического движения на предстоящих в октябре выборах.



«Я верну каждой семье и каждому гражданину национально-стратегические ценности. Верну Его величеству грузинскому народу отобранные у него социальные и политические права. А авторы всех этих преступлений, отнимавшие и грабившие людей, будут взывать о помощи из “глданского изолятора” (учреждение по исправлению наказаний в тбилисском районе Глдани, – прим. СОВЫ)».



Отметим, что для Шалвы Нателашвили это будут уже третьи выборы главы государства. Лидер грузинских лейбористов участвовал в президентских гонках 2008 и 2013 годов. В первый раз он набрал 6,49% голосов, во второй – 2,88%.



Напомним также, что ранее о намерении побороться за пост президента заявили лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе и лидер националистического движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе.















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