Парламентский комитет по правам человека обвинили в нарушении прав человека

01.05.2018 22:36 Активисты «Движения равноправия» устроили акцию протеста на заседании парламентского комитета по правам человека. Причиной стало решение председатели Софо Киладзе не отмечать в этом году Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Эта дата – 17 мая – была включена в план действий комитета на 2017-2020 годы. Ранее на вопрос о том, почему в 2018-м День борьбы с гомофобией будет проигнорирован, Киладзе заявила: «Это наше право: захотим – отметим, не захотим – не отметим».



В ответ на слова и действия председателя парламентского комитета защитники прав ЛГБТ-сообщества потребовали ее отставки. Они пришли на заседание с плакатами и начали выкрикивать обвинения в адрес Софо Киладзе и других депутатов. Это спровоцировало перепалку между активистами и членами комитета.



«Являются ли права представителей ЛГБТ-сообщества частью прав человека? Эти люди каждый день сталкиваются с огромным насилием и агрессией. Людей убивают из-за их сексуальной идентичности. На этом фоне считаете ли вы, что День борьбы с гомофобией не важен?» – заявила Анна Субелиани.



В свою очередь депутаты заявили, что обвинения в их адрес беспочвенны, потребовав от активистов покинул зал заседаний. Председатель комитета объявила перерыв и в беседе с журналистами заявила, что такая форма протеста для нее неприемлема, не исключив, что этот процесс – управляем некими силами.















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