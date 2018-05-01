Помощник госсекретаря США встретился в Тбилиси с лидерами грузинской оппозиции

01.05.2018 22:44 Представители грузинской оппозиции во вторник встретились с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчелом.



"Мы представили американскому дипломату наше видение выхода Грузии из кризиса, в котором она находится по вине авторитарного режима Иванишвили. Мы привели факты, что в Грузии ухудшается криминальная ситуация, растет коррупция и чувство безнадежности в обществе", - сказал после встречи журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заза Бибилашвили.



По заявлению лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давида Бакрадзе, кроме внутренних вопросов на встрече с У.Митчелллом были затронуты вопросы безопасности Грузии.



"По всем обсуждаемым вопросам у нас были идентичные позиции", - сказал журналистам Д.Бакрадзе.



По информации МИД Грузии, в эти часы У.Митчел вместе с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе находятся у разделительной линии в Цхинвальском регионе в селе Одзиси.



Накануне У.Митчел провел встречи с премьер-министром Грузии, принял участие в форуме народной дипломатии НАТО-Грузия, выступая на котором заявил, что "Грузия является надежным партнером США".















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