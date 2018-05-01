Пашинян призвал к тотальным акциям гражданского неповиновения

01.05.2018 23:11 После того как республиканское большинство в парламенте проголосовало против избрания Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении, лидер протестного движения Никол Пашинян вечером на многолюдном митинге на площади Республики в Ереване призвал своих сторонников с завтрашнего дня возобновить тотальные акции гражданского неповиновения.



«С 8:15 утра должны начаться тотальная забастовка, перекрытие улиц, метро, аэропорта, межгосударственных и межобластных трасс и вообще всего, что можно перекрыть», - заявил Никол Пашинян.



По словам Пашиняна, в отличие от предыдущих дней, активистам движения уже не надо будет извиняться перед гражданами за причиненные им неудобства. «Потому что оставшихся недовольных действиями активистов граждан можно будет сосчитать на пальцах: Армен Ашотян, Ара Баблоян, Ваграм Багдасарян и т. д.», - заявил он. Он также пригласил всех своих сторонников завтра вечером в 19:00 вновь собраться на митинг на площади Республики.



В своей речи на площади Пашинян поблагодарил фракции блоков «Елк» и «Царукян» за поддержку, а также депутатов фракции АРФ «Дашнакцутюн», которые проголосовали за его кандидатуру. Он также упомянул имя бывшего губернатора Ширакской области, бывшего заместителя директора СНБ, генерала Феликса Цолакяна, который единственный из фракции РПА проголосовал за него.



Пашинян вновь заявил, что настаивает на том, чтобы Республиканская партия передала власть «кандидату от народа». По его словам, после сегодняшнего своего шага РПА себя «маргинализировала» и с ней теперь можно говорить только о ее политических «похоронах».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

