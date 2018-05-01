Россию лишили права проводить международные соревнования по биатлону

01.05.2018 23:37 Традиционный мартовский этап Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске в 2019 году не состоится. Об этом сообщается в календаре соревнований сезона 2018/2019 годов, размещенном на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).



В следующем сезоне в России не запланировано ни одного международного соревнования по биатлону.



Этапы Кубка мира примут Словения, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Канада, США, Швеция и Норвегия.



В 2017 году IBU просил Россию добровольно отказаться от проведения этапа в связи с допинговым скандалом, но этого не произошло. Осенью 2017 года Ханты-Мансийск был исключен из предварительного плана календаря на сезон 2018/2019.



Также в календаре отсутствуют этапы Кубка IBU, которые проходили в Ханты-Мансийске и Увате.



1 апреля вступил в силу международный стандарт соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для подписавших сторон (ISCCS), принятый в ноябре 2017 года. Тогда же ВАДА отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за невыполнения требований, выдвинутых после расследования допингового скандала комиссией Ричарда Макларена.



Россия, таким образом, не является подписантом ISCCS.



В ВАДА сообщили, что международным федерациям с 1 апреля рекомендовано избегать проведения чемпионатов мира и других крупных турниров в России, однако о полном запрете речь пока не идет.



Допинговый скандал вокруг российского спорта начался в ноябре 2015 года, когда ВАДА опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.



Независимая комиссия Макларена в 2016 году привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.



Национальный олимпийский комитет РФ был отстранен от зимней Олимпиады 2018 года, россияне участвовали в Играх как "олимпийские атлеты из России".



Ряд ведущих биатлонистов бойкотировали этап Кубка мира в Ханты-Мансийске, который проходил с 22-го по 25 марта.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

