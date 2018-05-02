«Почта Грузии» примет симпозиум объединения Всемирного почтового союза EMS

02.05.2018 10:17 2-3 мая ООО «Почта Грузии» Министерства экономики и устойчивого развития Грузии примет симпозиум объединения Всемирного почтового союза EMS (международного почтового обслуживания категории премиум).



Как сообщает ведомство, в симпозиуме примут участие 24 менеджера высокого ранга из 16 стран мира, в том числе, Франции, Великобритании, США, Нидерландов, Бельгии, Испании и др., а также представители Всемирного почтового союза.



Также сообщается, что главной темой симпозиума является повышение конкурентоспособности почтовых операторов, развитие электронной коммерции и вызовы, имеющиеся на рынке.















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