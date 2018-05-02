Hermitage Capital: Давление на Россию должно быть продолжено

02.05.2018 10:40 Великобритания вводит санкции против иностранных граждан, которые связаны с коррупцией и нарушениями прав человека. Лондон принял закон, аналогичный американскому «Акту Магнитского». Согласно документу, против лиц, уличенных в нарушении прав человека будут задействованы следующие санкции: визовые ограничения, заморозка банковских счетов и конфискация имущества.



«Исторический день для Великобритании. Правильный шаг, это ответ на несправедливость путинского режима, игнорирование международного права и прав человека и попытки подорвать основы демократии. Давление на Россию должно быть продолжено. Это мощное оружие против тех, кто ежедневно нарушает права человека», — заявил Первому каналу глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер.



Сергей Магнитский был адвокатом фонда Hermitage Capital. Магнитский выявил махинации и коррупционные сделки на сотни миллионов долларов США, в которых были замешаны высокопоставленные российские правоохранители и чиновники. В результате, в 2008 году Магнитского задержали. Он умер спустя 11 месяцев задержания в следственном изоляторе Москвы в возрасте 37 лет.



По информации независимых экспертов, местных и международных правозащитных организаций, изоляторе предварительного заключения Магнитскому отказывали в оказании жизненно важной медицинской помощи, его били и пытали, что и привело к его смерти. Согласно официальной версии, Магнитский умер от сердечной недостаточности. Кроме того, суд над Магнитским продолжился и после его смерти. Тверской суд Москвы признал покойного виновным в сокрытии налогов.



В результате усилий главы фонда Hermitage Capital Fund Билла Браудера в США был принят «Акт Сергея Магнитского». Теперь аналогичный закон будет действовать в Великобритании.















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