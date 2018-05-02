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Протестующие приступили к «блокаде» Еревана


02.05.2018   10:53
Участники акций протеста в Ереване повсеместно перекрывают движение.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян накануне призвал со среды начать тотальные протестные акции по всей республике, в частности, тотальную транспортную блокаду Армении, в том числе железных дорог и аэропортов.

В частности, в настоящее время парализовано движение в районе станции метро "Горцаранаин", Айнтапа, Шенгавита. Полностью блокировано движение в Араратскую и Армавирскую области.

Участники акции протеста уже порядка часа блокируют дороги, ведущие к ереванскому международному аэропорту "Звартноц".

К протестующим присоединяются ученики и студенты, объявившие забастовку. Проходят митинги и шествия. Между ними и водителями машин периодически возникают стычки.






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