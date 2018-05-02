Протестующие приступили к «блокаде» Еревана

02.05.2018 10:53 Участники акций протеста в Ереване повсеместно перекрывают движение.



Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян накануне призвал со среды начать тотальные протестные акции по всей республике, в частности, тотальную транспортную блокаду Армении, в том числе железных дорог и аэропортов.



В частности, в настоящее время парализовано движение в районе станции метро "Горцаранаин", Айнтапа, Шенгавита. Полностью блокировано движение в Араратскую и Армавирскую области.



Участники акции протеста уже порядка часа блокируют дороги, ведущие к ереванскому международному аэропорту "Звартноц".



К протестующим присоединяются ученики и студенты, объявившие забастовку. Проходят митинги и шествия. Между ними и водителями машин периодически возникают стычки.















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