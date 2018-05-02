Президент Грузии представит ежегодный отчет в парламенте

02.05.2018 11:32 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представит сегодня ежегодный отчет на пленарном заседании парламента.



Выступление Георгия Маргвелашвили в законодательном органе будет проходить в формате дебатов.



По словам председателя комитета по процедурным вопросам Георгия Кахиани, формат политических дебатов позволит любому депутату зафиксировать свое мнение о выступлении президента.



Депутат пояснил, что после выступления президента, регламент предусматривает два формата – выступление председателей фракций и политические дебаты.



По словам Кахиани, во время политических дебатов, у большинства и меньшинства будет по 45 минут, у фракций – по 15 минут, у независимых депутатов – 5 минут.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

