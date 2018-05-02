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Президент Грузии представит ежегодный отчет в парламенте
02.05.2018 11:32
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представит сегодня ежегодный отчет на пленарном заседании парламента.
Выступление Георгия Маргвелашвили в законодательном органе будет проходить в формате дебатов.
По словам председателя комитета по процедурным вопросам Георгия Кахиани, формат политических дебатов позволит любому депутату зафиксировать свое мнение о выступлении президента.
Депутат пояснил, что после выступления президента, регламент предусматривает два формата – выступление председателей фракций и политические дебаты.
По словам Кахиани, во время политических дебатов, у большинства и меньшинства будет по 45 минут, у фракций – по 15 минут, у независимых депутатов – 5 минут.
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