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Кобахидзе: Существуют вопросы, насколько президент выполнял роль объединителя


02.05.2018   11:56
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что выступление президента Георгия Маргвелашвили в парламенте будет конструктивным.

Как отметил Ираклий Кобахидзе, главное, чтобы сегодня в парламенте состоялись деловые и ориентированные на результат дебаты.

«В первую очередь, мы выслушаем отчет и на основании этого будут проведены дебаты. Для меня главное, чтобы состоялись деловые и ориентированные на результат дебаты. На протяжении последних пяти лет накопилось много вопросов, которые интересуют общество. Существуют вопросы, насколько президент выполнял роль объединителя. Будут и вопросы связанные с помилованием», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представит сегодня ежегодный отчет на пленарном заседании парламента.

Выступление Георгия Маргвелашвили в законодательном органе будет проходить в формате дебатов.






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