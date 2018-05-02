|
Кобахидзе: Существуют вопросы, насколько президент выполнял роль объединителя
02.05.2018 11:56
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что выступление президента Георгия Маргвелашвили в парламенте будет конструктивным.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, главное, чтобы сегодня в парламенте состоялись деловые и ориентированные на результат дебаты.
«В первую очередь, мы выслушаем отчет и на основании этого будут проведены дебаты. Для меня главное, чтобы состоялись деловые и ориентированные на результат дебаты. На протяжении последних пяти лет накопилось много вопросов, которые интересуют общество. Существуют вопросы, насколько президент выполнял роль объединителя. Будут и вопросы связанные с помилованием», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представит сегодня ежегодный отчет на пленарном заседании парламента.
Выступление Георгия Маргвелашвили в законодательном органе будет проходить в формате дебатов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна