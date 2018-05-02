Кобахидзе: Существуют вопросы, насколько президент выполнял роль объединителя

02.05.2018 11:56 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что выступление президента Георгия Маргвелашвили в парламенте будет конструктивным.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, главное, чтобы сегодня в парламенте состоялись деловые и ориентированные на результат дебаты.



«В первую очередь, мы выслушаем отчет и на основании этого будут проведены дебаты. Для меня главное, чтобы состоялись деловые и ориентированные на результат дебаты. На протяжении последних пяти лет накопилось много вопросов, которые интересуют общество. Существуют вопросы, насколько президент выполнял роль объединителя. Будут и вопросы связанные с помилованием», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представит сегодня ежегодный отчет на пленарном заседании парламента.



Выступление Георгия Маргвелашвили в законодательном органе будет проходить в формате дебатов.















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