Гачечиладзе: Маргвелашвили сыграл не так уж и положительную роль в ходе выполнения возложенных конституцией функций

02.05.2018 12:19 По оценке председателя парламентской фракции «Зеленые» Гии Гачечиладзе, президент Георгий Маргвелашвили сыграл не так уж и положительную роль в ходе выполнения тех функций, которые были возложены на него конституцией.



Как заявил журналистам Гачечиладзе, после ежегодного доклада президента, в своем выступлении депутат сделает обзор положения внутри страны и за ее пределами.



«Буду говорит о том, какую роль сыграл президент Грузии в создании системы безопасности, или в борьбе против нее. Мое выступление будет объективным и чисто политического характера, исходя из государственных интересов. Будет оценка того, кто какую роль сыграл в этих интересах. Маргвелашвили сыграл не так уж и положительную роль в ходе выполнения тех функций, которые были возложены на него конституцией», — заявил Гачечиладзе.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня представит ежегодный отчет на пленарном заседании парламента. Выступление Георгия Маргвелашвили в парламенте пройдет в формате политических дебатов.















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