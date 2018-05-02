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Гачечиладзе: Маргвелашвили сыграл не так уж и положительную роль в ходе выполнения возложенных конституцией функций
02.05.2018 12:19
По оценке председателя парламентской фракции «Зеленые» Гии Гачечиладзе, президент Георгий Маргвелашвили сыграл не так уж и положительную роль в ходе выполнения тех функций, которые были возложены на него конституцией.
Как заявил журналистам Гачечиладзе, после ежегодного доклада президента, в своем выступлении депутат сделает обзор положения внутри страны и за ее пределами.
«Буду говорит о том, какую роль сыграл президент Грузии в создании системы безопасности, или в борьбе против нее. Мое выступление будет объективным и чисто политического характера, исходя из государственных интересов. Будет оценка того, кто какую роль сыграл в этих интересах. Маргвелашвили сыграл не так уж и положительную роль в ходе выполнения тех функций, которые были возложены на него конституцией», — заявил Гачечиладзе.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня представит ежегодный отчет на пленарном заседании парламента. Выступление Георгия Маргвелашвили в парламенте пройдет в формате политических дебатов.
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