Евросоюз: Мы поддерживаем устремления Армении, создать процветающее и демократическое общество

02.05.2018 12:20 С целью формирования нового правительства Армении, ЕС выходит с призывом к всестороннему диалогу. Представитель службы иностранных дел Евросоюза Майя Косьянчич говорит, что Брюссель поддерживает Армению и её устремления создать процветающее и демократическое общество.



Накануне заявление сделал сам Евросоюз, где отмечается, что все стороны, в том числе правоохранительные органы и те люди, которые пользуются правом на свободу слова и собрание, должны обеспечить превенцию конфронтации и проявить ответственность.















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