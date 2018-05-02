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Евросоюз: Мы поддерживаем устремления Армении, создать процветающее и демократическое общество
02.05.2018 12:20
С целью формирования нового правительства Армении, ЕС выходит с призывом к всестороннему диалогу. Представитель службы иностранных дел Евросоюза Майя Косьянчич говорит, что Брюссель поддерживает Армению и её устремления создать процветающее и демократическое общество.
Накануне заявление сделал сам Евросоюз, где отмечается, что все стороны, в том числе правоохранительные органы и те люди, которые пользуются правом на свободу слова и собрание, должны обеспечить превенцию конфронтации и проявить ответственность.
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