Каладзе: С 10 мая мы приступим к внедрению новых стандартов обслуживания в службе архитектуры и начнем устранять те погрешности и проблемы, которые существуют

02.05.2018 13:05 С 10 мая мы приступим к внедрению новых стандартов обслуживания в службе архитектуры и этим путем начнем устранять те системные проблемы, которые существуют как в исполнительном звене, так и в звене менеджмента, - об этом заявил сэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.



По словам Каладзе, уже выявлены погрешности в этой службе и начинается процесс их устранения.



«…Сегодня я хочу поговорить о существующих в службе архитектуры вызовах и проблемах, адресатами которых являются бизнес-сектор и люди, работающие в сфере архитектуры. Нами выявлены все те проблемные вопросы, которые их беспокоят; все те причины, вызвавшие эти проблемы, и созданы конкретные инструменты и механизмы для их преодоления. Какие это были в основном проблемы, что в определенной степени вызывало серьезное недовольство – это были систематические нарушения сроков обслуживания, неоднородность решений, неоднократность оплошностей по одному и тому же вопросу и т.д. Однако нужно сказать, что все эти проблемы исправимы. Определенная часть их уже в процессе улаживания.



С 10 мая мы приступим к внедрению новых стандартов обслуживания в службе архитектуры и этим путем начнем устранять те системные проблемы, которые существуют как в исполнительном звене, так и в звене менеджмента. Убежден, что на проблемы о которых говорим, те что в службе архитектуры, мы никогда не закроем глаза. Шаги будут предприняты к тому, чтобы все эти проблемы были улажены», - заявил Каха Каладзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

