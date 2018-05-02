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Маргвелашвили: После моего пребывания министром образования, в системе образования так ничего и не было сделано


02.05.2018   13:06
После моего пребывания министром образования, в системе образования так ничего и не было сделано, — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил во время выступления в парламенте.

Вместе с тем, он вспомнил 2013 год и отметил, что осуществленные тогда реформы были ориентированы на рядового гражданина.

«Я вспоминаю 2013 год, когда мы вместе осуществляли деятельность в правительстве Грузии и тот душевный настрой, который был тогда. Так как осуществленные тогда реформы, то, что сделали Давид Сергеенко, Давид Кирвалидзе, то, что я сделал в системе образования, и могу сказать что после этого в системе образования так ничего и не было сделано, были ориентированы на рядового гражданина Грузии, ориентированы на то, чтобы изменить быт рядового грузина, так случилось в здравоохранении, так случилось в сельском хозяйстве», — заявил президент.






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