Бидзина Иванишвили решил вернуться в политику, чтобы получить иммунитет-Саакашвили

02.05.2018 13:19 Возвращение Бидзины Иванишвили в политику связано с расследованием против него во Франции - заявил Михеил Саакашвили во включении в передаче «Арчевани» на канале «Рустави 2».



По словам экс-президента Грузии, Департамент внешней безопасности Франции объявил его в розыск, чтобы привлечь к ответственности за махинации, осуществленные во Франции.



По его же словам, Бидзина Иванишвили пытался попросить помощь у Вашингтона, но США отказали ему.



"Он сидит в своей норе в Грузии, напуган, и думает, что если придет на должность, от него отстанут за границей. Это обычный мошенник"- заявил Михеил Саакашвили.



По заявлению бывшего президента, у Бидзины Иванишвили единственная цель, делать вместе со своими единомышленниками как можно больше денег в Грузии.



Михеил Саакашвили отзывается на новые регуляции выдачи займов Национального банка. По его мнению, ограничения установили по личному указанию Бидзины Иванишвили, и еще больше осложнят и без того тяжелое социальное положение населения.



"Только за один прошлый месяц состояние Бидзины Иванишвили увеличилось на 50 миллионов, и это на фоне того, когда за эти годы долг Грузии, т.е. долг каждого из нас возрос с 9 миллиардов до 18 миллиардов. Этот долг придется платить каждому из нас, нашим детям, внукам, и большую часть этих денег присвоил Иванишвили, и они уже сидят на его личных счетах, и отражаются в списке миллиардеров "Форбс".



Мы должны навести порядок в финансовой сфере. Это означает, что штрафы надо ограничить, надо объявить мораторий на оплату несправедливых долгов, создать кризисный фонд, взять венгерский опыт погашения займов в валюте с учетом того, чтобы курс не навредил людям, и сделать другие шаги для освобождения экономики. Надо запретить участие банков в непрофильных бизнесах, и ростовщичество Иванишвили должно закончиться. Страна заложена в долг в личный ломбард Иванишвили, и становится его личной собственностью. Пока есть время, мы должны вызволить Грузию из ломбарда этого ростовщика"- заявил Михеил Саакашвили.



Экс-президент отозвался также на противостояние в "Грузинской мечте", и отметил, что во власти друг с другом столкнулись кланы.



Третий президент Грузии говорил о совершенных им ошибках и отметил, что одним из таких ошибок было то, что и в бытность его президентом Бидзина Иванишвили не платил налогов.



"Он 15 лет не платит налоги. Грузией овладела банда коррумпированных мафиози"- заявил Саакашвили.



Михеил Саакашвили говорил о своих планах на будущее. По его словам, следует отобрать имущество у Бидзины Иванишвили. Кроме того, надо отсрочить несправедливые кредиты, и понизить процентную ставку в банках.



















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