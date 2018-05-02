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Президент Грузии назвал верной политику «стратегического терпения» в отношении России


02.05.2018   13:22
Георгий Маргвелашвили считает верной политику «стратегического терпения», которую Тбилиси проводит в отношении России и объявленных правительством Грузии оккупированными Абхазии и Цхинвальского региона.

«Та политика, которая была и есть определена в отношении России, и которая состоит в политике стратегического терпения, является правильной и адекватной. Потому что одна из главных целей — это не поддаться на провокацию и не дать возможности российскому государству, которое на этом этапе находится в агрессивной фазе своего развития, проявить силу в отношении нашей страны». Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил сегодня во время выступления в парламенте страны с традиционным ежегодным докладом.

По его словам, политика «стратегического терпения» со стороны Грузии «еще более актуальна в той новой фазе, в которую с точки зрения отношений с Россией входит практически весь мир».

«Можно сказать, что 2018 год со стороны России был определен как попытка имитации возникновения Холодной войны. Специфика и проблема Холодной войны состоит в том, что в это время страна начинает бряцать оружием в третьих странах, которые не защищены до конца, а Грузия все еще не является членом НАТО. Поэтому нам в этом направлении сегодня особенно нужно быть трезвыми и я считаю правильной политику стратегического терпения. Но в этой новой фазе, по моему мнению, должна быть еще сильнее мотивация нашего объединения — всех, независимо от политической принадлежности, вокруг таких ценностей, как целостность нашей страны и защита ее единства», — заявил Георгий Маргвелашвили.






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