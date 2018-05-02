Квирикашвили ожидал большего от выступления президента

02.05.2018 14:11 Я ожидал, что последнее выступление президента в этом ранге было бы гораздо более глубоким, более проанализированным, более концентрированным, было бы больше анализа проблем и была речь о путях, — об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил оценивая выступление президента в парламенте.



По его словам, президент говорил о социальном положении в стране и проблемах, которые правительство не то что отрицает, но и все ветви власти активно работают, чтобы страна продвинулась вперед.



«Он говорил о социальном положении в стране и проблемах, которые мы не то что отрицаем, но и все ветви власти активно работают, чтобы страна продвинулась вперед в этом направлении. Он говорил о неуважении к институциям и умалении институтов, когда он сам поставил под вопрос данные, в том числе и департамента статистики и т.д.



Думаю, что президент должен был сделать более широкий обзор той проблематики, которая есть сегодня в стране и он должен был говорить больше, в том числе институт президента должен был проявить большую объединительную функцию.



Честно говоря, я ожидал большего от выступления президента», — заявил Георгий Квирикашвили.















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