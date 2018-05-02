Маргвелашвили: Выборы 2016 года были целенаправленным исчезновением политического класса

02.05.2018 14:14 Выборы 2016 года были целенаправленным исчезновением политического класса, — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в своем пятом по счету ежегодном отчете парламенту Грузии.



«Давайте посмотрим на ситуацию по направлению самоуправления — мы ослабили самоуправление, получили меньше самоуправляющихся городов.



Что касается института президента — отменили выборы, что было сделано против воли населения, и, самое главное, обещаемую десятилетиями реформу парламентских выборов отложили на 2024 год.



Ослабление политических институтов, шаги, предпринятые против политиков, на мой взгляд, могут на тот момент ослабить какого-либо политика, но в конечном итоге ослабляют институциональное управление страной.



В связи с этим, когда я смотрю на то, что произошло в 2016 году, я вижу, что выборы 2016 года были целенаправленным исчезновением политического класса. Целенаправленным ослаблением политических партий как основных игроков на политической арене Грузии.



В течение этого периода не были предприняты шаги для усиления политической оппозиции, не было принято ни одного закона для создания предпосылок для сильной оппозиции», — заявил президент.















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