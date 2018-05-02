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Маргвелашвили: В парламенте Грузии нет многих из тех, кто был творцом изменений 2012 года


02.05.2018   14:17
В парламенте Грузии нет многих тех людей, которые были творцами изменений 2012 года, однако все грузинское общество помнит то достижение, которое состоялось тогда, — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил во время выступления в парламенте.

«Мое сегодняшнее выступление – пятое в парламенте, которое, естественно, является подведением итогов того периода. Естественно, это процесс не может быть полным, если мы не коснемся 2012 года и тех изменений, которые произошли тогда.

Сегодня в парламенте Грузии нет многих тех людей, которые были творцами этого процесса, однако все грузинское общество помнит то достижение, которое состоялось тогда, так как это был шаг вперед для Грузии.

Мирное смещение власти стало тем важным шагом, который значительно продвинул нашу страну вперед. Я вспоминаю 2013 год, когда мы вместе осуществляли деятельность в правительстве Грузии и тот душевный настрой, который был тогда. Так как осуществленные тогда реформы, то, что сделали Давид Сергеенко, Давид Кирвалидзе, то, что я сделал в системе образования, и могу сказать что после этого в системе образования так ничего и не было сделано, были ориентированы на рядового гражданина Грузии, ориентированы на то, чтобы изменить быт рядового грузина.

Так случилось в здравоохранении, так случилось в сельском хозяйстве и с этим душевным стремлением, я согласился быть кандидатом в президенты от «Грузинской мечты», чтобы продолжалась эта работа и деятельность, потому, что было действительно воодушевляющим, что мы нашей ежедневной работой меняли условия жизни рядового гражданина. Сегодня, мы постараемся подвести итоги того, что прошли далее», — заявил президент.






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