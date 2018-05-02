Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В системе образования не сделано ничего нового с 2013 года - президент


02.05.2018   14:25
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что после его ухода с поста министра образования в 2013 году в этой системе не произошло ничего нового.

Выступая сегодня с ежегодным докладом в парламенте Грузии, президент отметил, что после смены власти в Грузии в 2012 году правительство работало «с воодушевлением», именно поэтому он согласился стать кандидатом в президенты от правящей партии «Грузинская мечта».

«Мое сегодняшнее выступление – это пятое выступление в парламенте и я решил, что следует подвести итоги за тот период, за те последние годы, которые мы проработали вместе. С итогом этих пяти лет я постараюсь предстать перед вами. Естественно, этот процесс не будет полным, если мы не коснемся 2012 года и тех изменений, которые тогда произошли. Сегодня в парламенте Грузии нет многих из тех, кто был создателем этого процесса, но все грузинское общество помнит то достижение, которое тогда произошло. Потому что это был шаг вперед для Грузии. Смена власти мирным путем стала тем важным шагом, который существено продвинул вперед нашу страну», — заявил Маргвелашвили.

«Я вспоминаю 2013 год, когда мы вместе работали в правительстве Грузии, и то воодушевление, которое было тогда. Потому что проведенные тогда реформы, те, что сделал Давид Сергеенко, Давид Кирвалидзе, то, что я сделал в системе образования, и могу сказать, что после этого в системе образования ничего сделано не было, было ориентировано на рядового гражданина Грузии и на то, чтобы изменить жизнь рядового человека. Так произошло в здравоохранении, в сельском хозяйстве, и с таким воодушевлением я согласился быть кандидатом в президенты от «Грузинской мечты», чтобы продолжить эту работу. Это действительно воодушевляло, когда каждодневной работой мы меняли условия жизни рядового жителя Грузии», — отметил президент.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна