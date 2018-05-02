В системе образования не сделано ничего нового с 2013 года - президент

02.05.2018 14:25 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что после его ухода с поста министра образования в 2013 году в этой системе не произошло ничего нового.



Выступая сегодня с ежегодным докладом в парламенте Грузии, президент отметил, что после смены власти в Грузии в 2012 году правительство работало «с воодушевлением», именно поэтому он согласился стать кандидатом в президенты от правящей партии «Грузинская мечта».



«Мое сегодняшнее выступление – это пятое выступление в парламенте и я решил, что следует подвести итоги за тот период, за те последние годы, которые мы проработали вместе. С итогом этих пяти лет я постараюсь предстать перед вами. Естественно, этот процесс не будет полным, если мы не коснемся 2012 года и тех изменений, которые тогда произошли. Сегодня в парламенте Грузии нет многих из тех, кто был создателем этого процесса, но все грузинское общество помнит то достижение, которое тогда произошло. Потому что это был шаг вперед для Грузии. Смена власти мирным путем стала тем важным шагом, который существено продвинул вперед нашу страну», — заявил Маргвелашвили.



«Я вспоминаю 2013 год, когда мы вместе работали в правительстве Грузии, и то воодушевление, которое было тогда. Потому что проведенные тогда реформы, те, что сделал Давид Сергеенко, Давид Кирвалидзе, то, что я сделал в системе образования, и могу сказать, что после этого в системе образования ничего сделано не было, было ориентировано на рядового гражданина Грузии и на то, чтобы изменить жизнь рядового человека. Так произошло в здравоохранении, в сельском хозяйстве, и с таким воодушевлением я согласился быть кандидатом в президенты от «Грузинской мечты», чтобы продолжить эту работу. Это действительно воодушевляло, когда каждодневной работой мы меняли условия жизни рядового жителя Грузии», — отметил президент.















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