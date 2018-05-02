Маргвелашвили: Зураб Жвания говорил, что лучшая статистика - это холодильник

02.05.2018 15:26 Мой друг Зура Жвания говаривал, что лучшая статистика - это холодильник – откроешь холодильник в семье и поймешь, какового экономическое положение, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, выступая в парламенте Грузии с ежегодным отчетом.



По его словам, сегодня Грузия - это страна, в которой перед большинством населения стоит проблема трудоустройства.



«Не хочу вступать в статистические дебаты по поводу того, сколько безработных и сколько трудоустроенных… Мой друг Зура Жвания говаривал, что самая хорошая статистика - это холодильник – откроешь холодильник в семье и поймешь, какового экономическое положение. Сегодня у нас положение с точки зрения трудоустройства таково, что наши граждане готовы не терять работу даже, несмотря на реальный риск лишиться жизни. Некоторые из них ежедневно идут на работу, на которой им грозит смерть. Я не говорю о безопасности труда, я говорю о том положении, которое есть с точки зрения трудоустройства», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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