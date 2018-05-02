23 мая в Большой палате Страсбургского суда состоятся слушания по иску Грузии против России

02.05.2018 15:41 23 мая в Большой палате Европейского Суда по правам человека в Страсбурге пройдут слушания по иску Грузии против России.



Грузия внесла соответствующую заявку 11 августа 2008 года. Дело касается действий, совершенных под эффективным контролем РФ, с участием российских военных, их сторонников или вооруженными формированиями сепаратистов во время войны в августе 2008 года и в период последующей оккупации.



В частности, речь идет о фактах нарушений права на жизнь, о пытках и нечеловеческом или унижающем человеческое достоинство отношении, нарушениях прав на собственность, образование и свободу перемещения.



Слушания в Большой палате Страсбургского суда начнутся в 11:00 по тбилисскому времени.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

