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23 мая в Большой палате Страсбургского суда состоятся слушания по иску Грузии против России
02.05.2018 15:41
23 мая в Большой палате Европейского Суда по правам человека в Страсбурге пройдут слушания по иску Грузии против России.
Грузия внесла соответствующую заявку 11 августа 2008 года. Дело касается действий, совершенных под эффективным контролем РФ, с участием российских военных, их сторонников или вооруженными формированиями сепаратистов во время войны в августе 2008 года и в период последующей оккупации.
В частности, речь идет о фактах нарушений права на жизнь, о пытках и нечеловеческом или унижающем человеческое достоинство отношении, нарушениях прав на собственность, образование и свободу перемещения.
Слушания в Большой палате Страсбургского суда начнутся в 11:00 по тбилисскому времени.
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