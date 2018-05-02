Выборы премьер-министра Армении назначены на 8 мая

02.05.2018 16:06 Выборы нового премьер-министра Армении могут состояться 8 мая - на этот день назначено специальное заседание парламента. Об этом говорится в заявлении его спикера Ара Баблояна, распространенном информационными агентствами в среду днем.



Имена возможных кандидатов в тексте не указаны.



Назначенное на среду заседание парламента Армении не состоялось из-за проходящих в Ереване акций протеста. Сообщалось, что многие депутаты не смогли попасть в здание, а оппозиция заседание бойкотировала.



1 мая законодатели проголосовали против кандидатуры лидера оппозиции Никола Пашиняна в качестве следующего премьер-министра. После этого он призвал к всеобщей акции протеста, на которую вышли тысячи человек. В Ереване перекрыты дороги, заблокировано метро и входы в ряд правительственных зданий.



Пашинян призвал своих сторонников не применять насилие и действовать в рамках закона.















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