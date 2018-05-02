Президент Грузии отмечает, что госаппарат в стране стал менее агрессивным к гражданам

02.05.2018 16:33 Государственный аппарат в Грузии после парламентских выборов 2016 года стал менее агрессивным по отношению к гражданам, вместе с тем политическая культура еще не достигла европейского уровня, заявил в среду грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ежегодном выступлении в парламенте.



Он отметил, что парламентские выборы, прошедшие два года назад, были направлены "на ослабление политического класса, политических партий, являющихся главными игроками в политическом пространстве".



"Не были сделаны шаги для укрепления политической оппозиции. Не был принят ни один закон в этом направлении, а это отдаляет нас от европейской политической культуры", - сказал президент Грузии.



Он отметил, что за последние годы лицо грузинского государства изменилось. "Государство уже не агрессивное по отношению к своим гражданам и они его не боятся, в отличии от прежних лет", - сказал Г.Маргвелашвили.



Вместе с тем, он добавил, что в прокуратуре и других следственных органах остаются представители прежних властей, которые осуществляли насилие.



"В этих условиях вряд ли можно надеяться на расследование дел о причинах смерти Звиада Гамсахурдии (первый президент Грузии - ИФ), Зураба Жвании (премьер-министр Грузии, скончавшийся в 2005 году - ИФ)", - сказал Г.Маргвелашвили.



Президент также отметил, что приостановлены на неопределенное время реформы в судебной системе, а это наносит большой урон Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

