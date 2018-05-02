|
Президент Грузии отмечает, что госаппарат в стране стал менее агрессивным к гражданам
02.05.2018 16:33
Государственный аппарат в Грузии после парламентских выборов 2016 года стал менее агрессивным по отношению к гражданам, вместе с тем политическая культура еще не достигла европейского уровня, заявил в среду грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ежегодном выступлении в парламенте.
Он отметил, что парламентские выборы, прошедшие два года назад, были направлены "на ослабление политического класса, политических партий, являющихся главными игроками в политическом пространстве".
"Не были сделаны шаги для укрепления политической оппозиции. Не был принят ни один закон в этом направлении, а это отдаляет нас от европейской политической культуры", - сказал президент Грузии.
Он отметил, что за последние годы лицо грузинского государства изменилось. "Государство уже не агрессивное по отношению к своим гражданам и они его не боятся, в отличии от прежних лет", - сказал Г.Маргвелашвили.
Вместе с тем, он добавил, что в прокуратуре и других следственных органах остаются представители прежних властей, которые осуществляли насилие.
"В этих условиях вряд ли можно надеяться на расследование дел о причинах смерти Звиада Гамсахурдии (первый президент Грузии - ИФ), Зураба Жвании (премьер-министр Грузии, скончавшийся в 2005 году - ИФ)", - сказал Г.Маргвелашвили.
Президент также отметил, что приостановлены на неопределенное время реформы в судебной системе, а это наносит большой урон Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна