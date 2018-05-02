«Европейская Грузия» не поддерживает план Саакашвили об едином оппозиционном кандидате

02.05.2018 17:05 "Европейская Грузия" не поддержит план Саакашвили о едином кандидате оппозиции в президентских выборах. Об этом заявил один из лидеров партии Серги Капанадзе в передаче "Пириспир" телекомпании "Имеди". По его словам, у Саакашвили и "Национального движения" взаимоисключающие послания.



"В последний период, к сожалению, мы слышим от "Национального движения " и его лидера, третьего президента, взаимоисключающие послания. С одной стороны, например: "выборы не имеют смысла, и не надо играть с шулером за его столом", и с другой стороны послание, что надо объединиться, вместе победить его в выборах. Эти два взаимоисключающих послания сеют в населении ощущение нигилизма"- считает Капанадзе.



По его словам, будет правильно, если все партии приведут своих избирателей на выборы, и там же в прямом эфире договорился с прозападной оппозицией, что если какой-либо из их кандидатов выйдет во второй тур, там и объединятся вокруг него.



28 апреля лидеры нескольких оппозиционных партий встретились с бывшим президентом Грузии в Амстердаме. Участники встречи с Михеилом Саакашвили договорились представить единого кандидата на президентских выборах.















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