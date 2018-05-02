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Президент раскритиковал власть за упразднение Совета безопасности
02.05.2018 17:46
«Должен сказать, что политика, которая была, и является определенной по отношению России, и состоит в политике стратегического терпения, в целом правильная и адекватная» - заявил президент в разговоре о стратегии отношений с Россией.
По его словам, главная цель Грузии, не вестись на провокацию, и не давать российскому государству, находящемуся в агрессивной фазе развития, проявить силу в адрес нашей страны.
По словам президента, данная стратегическая политика еще более актуальная, когда мы, и весь мир вошли в новую фазу отношений с Россией.
По словам президента, Россия определила 2018 год, как попытку создания имитации холодной войны.
"Специфика холодной войны состоит в том, чтобы бряцать оружием в третьих странах, которые не до конца защищены, и Грузия пока еще не член НАТО. Поэтому сегодня нам надлежит быть особенно бдительными в данном контексте, и я считаю, что политика стратегического терпения правильная, но в этой новой фазе надо, невзирая на политическую принадлежность, еще сильнее объединится вокруг тех ценностей, которые называются защитой единства, целостности Грузии"- заявил президент.
В то же время, Георгию Маргвелашвили непонятно, почему на этом фоне власть приняла решение упразднить Совет безопасности.
"Страна, находящаяся в данном положении с Россией, упраздняет высший политический орган, Совет безопасности, где должны вести обсуждение об обороноспособности страны. Не отменять такие институты равноценно инстинкту самосохранения"- заявил президент.
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