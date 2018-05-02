Президент Грузии покинул заседание парламента в знак протеста

02.05.2018 17:48 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в знак протеста покинул заседание парламента. Этому предшествовали спор между президентом и председателем парламента.



Георгий Маргвелашвили потребовал, чтобы ему была предоставлена возможность отвечать на критику депутатов, выступающих с парламентской трибуны в связи с ежегодным отчетом президента.



В свою очередь Ираклий Кобахидзе заявил, что согласно регламенту президент может ответить на все вопросы только в своем заключительном слове. После этого Георгий Маргвелашвили вышел из зала заседаний.















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